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Швеція відновила експорт зброї до Туреччини на тлі вступу до НАТО
18:58 30.09.2022 |
Управління Державного контролю за експортом озброєння Швеції (ISP) оголосило про відміну ембарго на постачання зброї до Туреччини.
Про це повідомило Sveriges Radio, пише "Європейська правда".
ISP почало видавати дозволи на експорт у третьому кварталі, але не повідомило, які компанії чи продукти отримали дозвіл.
Таким чином Стокгольм скасував заборону, яка діяла з 2019 року.
Це рішення є прямим наслідком подачі заявки Швецією на вступ до НАТО, одним із членів якого є Туреччина, яка вимагала зняття ембарго.
Швеція та Фінляндія заборонили експорт зброї до Туреччини після її вторгнення в Сирію та дії проти курдських загонів оборони YPG сирійських курдів.
У травні цього року Туреччина заявила, що отримала позитивні сигнали щодо можливого скасування ембарго.
Північноатлантична рада 29 червня офіційно розпочала процес вступу Фінляндії та Швеції. Угорщина та Туреччина залишаються єдиними державами НАТО, які досі не схвалили заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Альянсу.
Делегація міністерства юстиції Швеції протягом 5 і 6 жовтня відвідає Туреччину для обговорення питання екстрадиції тих, кого Анкара вважає злочинцями - це одна з умов розблокування вступу Стокгольма в Північноатлантичний Альянс.
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