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Канада розширює санкції проти РФ у відповідь на «анексію» територій України
18:34 30.09.2022 |
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в п'ятницю оголосила про запровадження додаткових санкцій у зв'язку зі спробою анексії Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Канади.
У заяві Жолі підкреслюється, що ані те, що російська пропаганда називає "референдумами", ані рішення російського парламенту про анексію українських областей не вплинуть на позицію Канади: "Територія України залишиться територією України".
З метою посилення тиску на російський режим Канада запроваджує заходи проти 43 російських олігархів, фінансових еліт та членів їхніх родин, так званий "керівний орган Херсона", а також 35 підтримуваних Росією "високопосадовців" у Донецьку, Луганську, Херсоні та Запоріжжі.
"Ці особи та організації є співучасниками відчайдушної спроби Путіна підірвати принципи державного суверенітету та розділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, що триває по всій Україні", - вважають в канадському уряді.
Також Канада розширює санкції, запроваджені проти так званих "ЛДНР" щодо заборони певних торговельних операцій (зокрема експорт та інвестиції), на окуповані Росією райони Херсонської та Запорізької областей.
За даними канадського уряду, з початку війни Росії проти України у 2014 році Канада запровадила санкції проти понад 1800 фізичних та юридичних осіб, а з 24 лютого 2022-го - проти ще понад 1400 фізичних та юридичних осіб з Росії, України та Білорусі.
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