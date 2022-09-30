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США запровадили санкції стосовно десятків членів Держдуми та Ради Федерації - американський Мінфін
18:26 30.09.2022 |
Мінфін США в п'ятницю включив до санкційних списків щодо Росії десятки фізичних і юридичних осіб, зокрема членів Держдуми і Ради Федерації, а також родичів високопоставлених офіційних осіб РФ.
У документі Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) зазначено, що під санкції, зокрема, потрапила перша у світі жінка-космонавт, член Держдуми Валентина Терешкова.
Санкції також запровадили проти родичів глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, прем'єра Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, заступника голови Ради безпеки Дмитра Медведєва.
Санкційний список також поповнили голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна та її перший заступник Ольга Скоробогатова, віцепрем'єр Олександр Новак, який в уряді РФ курирує, зокрема, переговорний процес у рамках ОПЕК+.
Набіулліна, яка до цього була лише під обмеженнями Канади та Австралії, у п'ятницю також потрапила до санкційного списку Великої Британії. Відповідну інформацію розміщено на сайті британського уряду.
До санкційних списків включили 11 юросіб, зокрема Раду Федерації Федеральних Зборів РФ. Крім цього, заходи запровадили проти низки технологічних компаній і структур, які, на думку мінфіну, пов'язані з оборонною діяльністю. У цьому списку фігурують ВАТ "Радіоавіоніка", ТОВ "ВАЛТЕКС-НТ", ЗАТ "НТЦ Модуль", ТОВ "Ротек-Елпом".
У пресрелізі Мінфіну США уточнюється, що санкції передбачають блокування всієї власності, що розташована в США, та інтересів у власності перелічених вище осіб. Крім того, будь-які юридичні особи, які прямо чи опосередковано належать одній або декільком підсанкційним фізособам на 50 або більше відсотків, також підлягають блокуванню.
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