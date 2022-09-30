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Росія засекретила рекордний об’єм видатків держбюджету, – Bloomberg
17:41 30.09.2022 |
Російський уряд у проєкті федерального бюджету РФ на 2023 засекретив або не вказав призначення запланованих витрат на 6,5 трлн рублів (близько $112 млрд) - це майже чверть від загальної суми запланованих видатків, які мають скласти 29 трлн рублів.
Як відзначає Bloomberg, рівень секретності в проєкті російського бюджету на наступний рік "безпрецедентний" і відображає небажання влади Росії розкривати бюджетні надходження і витрати.
Згідно із проєктом бюджету, витрати Росії на армію у 2023 році складуть 17% всього бюджету. У номінальному вираженні ця цифра зросте відразу на 43% - до 4,98 трильйона рублів.
Крім того, 4,4 трильйона рублів (15% бюджету) планується направити на статтю "Національна безпека та правоохоронна діяльність".
У підсумку на армію та безпеку припадатиме майже третина видатків всього федерального бюджету у 2023 році.
Раніше російське видання "Вєдомості" зазначало, що бюджет РФ на 2022 рік передбачає видатки на суму 23,7 трлн рублів, з них закриті видатки на 4 трлн рублів (17%). Однак за підсумками першої половини року Рахункова палата повідомляла, що частка фактично виконаних видатків федерального бюджету за закритими статтями досягла 18,6%.
За даними видання, найбільш закритим бюджет Росії був у 2015 році (наступного року після анексії Криму та вторгнення в Україну на Донбасі - понад 21%), найбільш відкритим - у 2021 році (лише 14,9% засекречених витрат). У середньому за останні п'ять років засекречували приблизно 17% витрат.
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