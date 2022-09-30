Фінансові новини
- |
- 30.09.22
- |
- 18:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $94 мільярди
16:37 30.09.2022 |
Міжнародні резерви Росії станом на 23 вересня становили $549,7 млрд, зменшившись за тиждень на $8 млрд.
Як свідчать дані на офіційному сайті Банку Росії, з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони впали на $93,5 млрд (з $643,2 млрд станом на 18 лютого).
Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.
Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.
При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію - $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця травня валютні резерви Росії зменшились на $60 мільярдів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський закликав націоналізувати всі російські активи в Україні
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
|Кремль відхрещується від ядерних погроз: «не хочемо розвивати цю тему»
|Путан визнав «незалежність» Херсонщини та Запоріжжя
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Британія ввела санкції проти глави Центробанку Росії
|США запровадили санкції стосовно десятків членів Держдуми та Ради Федерації - американський Мінфін
|Путан оголосив про анексію чотирьох регіонів України
|Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $94 мільярди
|Доходи Іраку від експорту нафти падають четвертий місяць поспіль - ЗМІ
|Країни ЄС попередньо погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters
Бізнес
|Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності