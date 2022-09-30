Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на $94 мільярди

 

Міжнародні резерви Росії станом на 23 вересня становили $549,7 млрд, зменшившись за тиждень на $8 млрд.

Як свідчать дані на офіційному сайті Банку Росії, з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони впали на $93,5 млрд (з $643,2 млрд станом на 18 лютого).

Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію - $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця травня валютні резерви Росії зменшились на $60 мільярдів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5611
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8681  0,41 1,00 42,0727  0,21 0,50
EUR 39,3758  0,02 0,04 40,8923  0,15 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес