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АНАЛІТИКА

Доходи Іраку від експорту нафти падають четвертий місяць поспіль - ЗМІ

 

Міністерство нафти Іраку четвертий місяць поспіль фіксує зниження доходів від експорту нафти, у серпні вони склали близько $9,7 млрд, випливає з опублікованої відомством статистики.

«Сукупний обсяг експорту сирої нафти в серпні становив 101 859 528 барелів, доходи - $9 мільярдів 688 мільйонів 903 тисячі», - цитує агентство INA заяву Міннафти.

Середня ціна на нафту за звітний період досягла $95 за барель, також указано в релізі.

Доходи Іраку від експорту нафти в липні становили близько $10,6 млрд за середньої ціни на рівні $103,6 за барель. У червні Ірак отримав $11,355 млрд за середньої ціни нафти в $112,21 за барель.

При цьому експорт нафти в травні приніс Іраку рекордну за 50 років суму - $11,477 млрд за середньої вартості бареля на рівні $112,19.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Ірак
 

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