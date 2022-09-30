Країни ЄС попередньо погодили восьмий пакет санкцій проти Росії, - Reuters

Країни Європейського Союзу досягли початкової домовленості щодо восьмого пакету санкцій блоку проти Росії за вторгнення в Україну. Рішення ухвалено на рівні послів 27 країн блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше цього тижня Єврокомісія рекомендувала блоку запровадити додаткові обмеження на торгівлю та запровадити окремі чорні списки, а також погодити стелю цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.

Посли 27 країн ЄС у Брюсселі обговорили цю пропозицію у п'ятницю і дали перше зелене світло, а остаточне схвалення очікується наступного тижня, повідомили три джерела.

Санкції потребують одностайного вирішення, якщо розбіжності країн здаються надто складними для подолання, справу буде передано на зустріч національних лідерів блоку у Празі 6-7 жовтня, повідомили джерела.

