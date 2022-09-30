У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза III

Британський Королівський монетний двір показав перші дві монети із зображенням нового короля Чарльза III. Монета 50 пенсів з портретом монарха надійде в обіг впродовж наступних кількох тижнів, а ще одна, пам'ятна (номіналом 5 фунтів), з понеділка буде доступна для колекціонерів.

Портрет Чарльза III, який тепер прикрашатиме всі нові британські монети, створив скульптор Мартін Дженнінгс. Зображення схвалив особисто монарх, який, як повідомляють, залишився особливо задоволеним його схожістю з оригіналом.

Це перша монета, виготовлена Дженнінгсом, хоча він був автором багатьох відомих у Британії скульптур, зокрема, пам'ятника поету Джону Бетчеману - він встановлений на вокзалі Сент-Панкрас у Лондоні.

Працюючи над монетою, скульптор використовував фото, тому королю не довелося особисто позувати.

"Це найменша за розміром моя робота, але для мене велика честь, що її побачать - і зможуть взяти в руки - безліч людей по всьому світу протягом багатьох століть", - сказав Дженнінгс.

На монетах Чарльз III дивитиметься ліворуч - згідно з багатовіковою традицією, профілі нових монархів звернені у протилежний до попереднього монарха бік (Єлизавета II дивилася праворуч).

При цьому Чарльз III постає на монетах без корони - як і попередні королі (Єлизавету II зобразили на грошах у короні).

Королівський монетний двір почне продавати колекціонерам перші монети із зображенням Чарльза III з початку наступного тижня, а 50 пенсів з новим королем надійдуть в обіг до кінця року - їхня кількість залежатиме від попиту з боку банків та поштових відділень.

Нові монети будуть у користуванні разом зі старими, випущеними під час правління Єлизавети II (зараз у Великій Британії таких 27 млрд).

Директорка Королівського монетного двору Енн Джессоп каже, що в середньому монети залишаються в обігу близько 20 років, тому на британських грошах ще багато років можна буде бачити як Чарльза ІІІ, так і Єлизавету ІІ.

Але з початку 2023 року монетний двір почне карбувати й решту монет із зображенням нового короля (номіналом від одного пенні до двох фунтів), на них буде зображений той самий портрет, що і на перших 50 пенсах.

"Не варто хвилюватися, якщо у вас є монети з королевою. Такі монети залишаються в обігу, - сказала Джессоп. - Ми бачимо, що останнім часом стають дедалі популярнішими інші способи оплати, але людям з різних причин дуже подобається користуватися монетами".

Примітно, що на нових монетах ім'я короля вказане англійською (тобто Charles III), тоді як у минулому монархи воліли, щоб їх іменували латиною. Втім, латинський текст на монетах все ж таки є. Портрет оточує латинська абревіатура, яка перекладається так: "Король Чарльз III, милістю Божою, захисник віри".

На реверсі пам'ятної п'ятифунтової монети зобразили два нові портрети королеви Єлизавети II, що демонструють її довгий шлях від дуже молодої до досвідченої очільниці держави.

Реверс 50-пенсової монети є копією дизайну зворотної сторони корони (монети у п'ять шилінгів), випущеної у 1953 році з нагоди коронації Єлизавети II.

Реверс обох монет присвячений покійній королеві Єлизаветі II