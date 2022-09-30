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США запровадили санкції проти експортерів іранської нафти
13:28 30.09.2022 |
Уряд США запровадив санкції щодо кількох підприємств за експорт нафти з Ірану. Мережа компаній з філіями в Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу, Індії та інших країнах експортувала іранську нафту та нафтопродукти на сотні мільйонів доларів в обхід ембарго, повідомило Міністерство фінансів Сполучених Штатів у четвер, 29 вересня.
Крім того, Держдепартамент запровадив санкції проти двох китайських логістичних компаній. Усі їхні активи у США будуть заморожені. У Вашингтоні підкреслили, що нафтове ембарго, що діє щодо Ірану, буде знято, якщо Тегеран повернеться до Віденської ядерної угоди 2015 року.
Санкції США щодо Ірану
2018 року під час президентства Дональда Трампа США вийшли з ядерної угоди з Іраном в односторонньому порядку. Цей документ передбачав виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження своєї ядерної програми в обмін на відміну санкцій.
Пізніше Вашингтон відновив санкції щодо Ірану, зажадавши від держав-союзників припинити купувати іранську нафту під загрозою штрафних заходів для компаній-закупників.
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