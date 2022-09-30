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АНАЛІТИКА

Інфляція у єврозоні у вересні досягла рекордних 10%

 

Річна інфляція у єврозоні у вересні 2022 року досягла рекордних 10%, збільшившись майже на 1%, порівняно з показниками серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", такі попередні оцінки оприлюднив Євростат, статистичне відомство ЄС.

Порівняно з цінами вересня 2021 року, найбільше подорожчали енергоресурси - 40,8%. На другій позиції - продукти харчування, алкоголь і тютюн (11,8%).

Інфляція у єврозоні у вересні досягла рекордних 10%

 

До єврозони входять Бельгія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Греція, Іспанія, Франція, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Австрія, Португалія, Словенія, Словаччина та Фінляндія.

У Німеччині, за попередніми даними, вересневий рівень інфляції становив 10%, що є найбільшим з 1951 року показником.
Ключові теги: ЄС
 

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