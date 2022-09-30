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АНАЛІТИКА

Google створить перший «хмарний» регіон у Європі

 

Компанія Google створить свій перший хмарний регіон у Греції, що надасть нового імпульсу зусиллям країни з перетворення на світовий центр хмарних обчислень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За оцінками прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, угода принесе близько 2,2 мільярда євро в економіку Греції та створить близько 20 тисяч робочих місць до 2030 року.

"Сьогодні ми дуже раді оголосити про наш перший хмарний регіон у Греції, який надаватиме сховище та хмарні послуги для клієнтів Google", - сказав Адер Фокс-Мартін, президент Google Cloud International, оголошуючи про інвестиції на заході в Афінах.

За її словами, інвестиції допоможуть знизити затримки і забезпечать безпеку користувачів перед загрозою кібербезпеці. Інвестиції Google анонсовані через два роки після того, як Microsoft вирішила збудувати центр обробки даних у країні.

Підрозділ хмарних обчислень Amazon також відкрив свій перший офіс у Греції минулого року для підтримки зростаючої кількості компаній та агенцій державного сектора, що використовують його хмарні сервіси.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Google, Греція
 

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