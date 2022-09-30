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АНАЛІТИКА

Заборона на удари по Росії поширюється тільки на HIMARS зі США - посол

 

Посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова повідомила, що домовленість України та США про незастосування американської зброї для ударів по території Росії стосується тільки реактивних артилерійських систем HIMARS, а не всіх типів поставленого озброєння.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Європейській правді".

Маркарова коментувала заяву міністра оборони Олексія Резнікова про зобов'язання України не використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. На уточнююче запитання, чи поширюється обмеження тільки на системи HIMARS , чи загалом на всю американську зброю, Маркарова сказала, що "це стосується самe HIMARS".

У серпні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зобов'язалася не використовувати західну зброю на території Росії, а от щодо тимчасово окупованого Криму таких обмежень немає.

"У нас є домовленості зі Сполученими Штатами, що ми не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами і партнерами, по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то, відповідно, у нас таких обмежень нема", - заявляв міністр.

Маркарова також підтвердила, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.
Ключові теги: США
 

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