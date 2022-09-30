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Остання країна-сусідка Росії з ЄС закрила в'їзд росіянам
23:52 29.09.2022 |
Фінляндія з п'ятниці закриває свій кордон для російських туристів. Це остання країна-сусідка з ЄС, яка ухвалила це рішення.
Польща, Естонія, Латвія та Литва закрили свої кордони для російських туристів на початку цього місяця.
Право на проїзд зберігається за громадянами РФ, які відвідують сім'ю або їдуть у Фінляндію на роботу чи навчання, сказав міністр закордонних справ.
Рішення було прийнято після того, як на кордоні зросла кількість росіян, які намагались втекти з країни після оголошення мобілізації.
На прикордонних пунктах утворилися черги, зокрема, 10-кілометрова черга вишикувалася на кордоні Росії з Грузією, для перетину якого віза не потрібна.
Фінляндія, яка має спільний кордон із Росією протяжністю 1300 км і для перетину якого потрібна віза, також повідомила про збільшення числа людей біля пунктів пропуску після оголошення про мобілізацію.
Виступаючи у четвер, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив на пресконференції, що указ про мобілізацію мав "значний вплив" на його рішення.
"Це рішення має на меті запобігти поточній ситуації із в'їздом росіян до Фінляндії та пов'язаного з ним транзиту через Фінляндію", - сказав він.
Рішення набуває чинності опівночі, воно також забороняє в'їзд до країни росіянам з шенгенськими туристичними візами.
Хаавісто також зазначив, що Фінляндія розглядає потік росіян на своєму кордоні як загрозу своїм міжнародним відносинам.
Росіянам, які відвідують Фінляндію, тепер потрібно буде заздалегідь подати заявку на отримання візи в центрі в Росії із запрошенням від ділового або особистого контакту.
Раніше цього місяця Європейський Союз також вирішив зробити дорожчим і ускладнити отримання віз для російських громадян, призупинивши дію візової угоди між ЄС і Росією.
Понад мільйон росіян побували в країнах ЄС після вторгнення Росії в Україну в лютому.
Крім того, чотири країни ЄС, які межують з Росією, - Польща, Естонія, Латвія та Литва - запровадили нові обмеження та почали відмовляти російським туристам.
Норвегія також має короткий кордон з Росією. Вона не входить до ЄС, але є частиною Шенгенської зони, тобто росіяни з відповідними візами зможуть подорожувати далі до 25 інших європейських країн блоку.
Однак минулого тижня Норвегія призупинила довготривалу угоду про безвізовий режим з Росією.
Норвегія також повідомила про невелике збільшення кількості перетинів з Росії на своєму єдиному КПП Стурскуг після оголошення Путіним про мобілізацію.
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