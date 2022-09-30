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Пашинян просить розмістити міжнародну спостережну місію на кордоні з Азербайджаном
23:45 29.09.2022 |
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав розмістити міжнародну спостережну місію на вірмено-азербайджанському кордоні.
Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
Пашинян відзначив, що унаслідок нового нападу Азербайджану в середу на території Вірменії загинули троє вірменських військовослужбовців.
"Це напад на незалежність, суверенітет та демократію Вірменії. Вторгнення Азербайджану має бути засуджене та зупинене. Виведення азербайджанських підрозділів та розміщення міжнародної спостережної місії на територіях Вірменії, які постраждали від окупації Азербайджану, та у прикордонних районах абсолютно необхідні", - зазначив Пашинян.
Між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення. Перше призвело до передачі Єреваном контролю над стратегічно важливим Лачинським коридором до Баку. Інше - обстріли прикордонних територій - призвело до посилення ролі США в регіоні.
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