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Французький енергогігант TotalEnergies: У нас немає майбутнього з Росією
18:28 29.09.2022 |
Французька нафтогазова компанія TotalEnergies каже, що у неї "немає майбутнього з Росією", та посилює кроки до розриву зв'язків із РФ, збільшуючи інвестиції, які допоможуть замінити постачання газу з Росії.
Про це заявив виконавчий директор компанії Патрік Пуйанне, пише Financial Times.
Пуйанне заявив, що, за оновленою стратегією, у компанії "немає майбутнього з Росією".
За його словами, компанія збільшить свої чисті інвестиції в нафту, газ і відновлювані джерела енергії протягом наступних трьох років у рамках плану зростання, який виключає бізнес-інтереси в Росії.
"Однак французька компанія ще не повністю розірвала зв'язки з Росією і все ще отримує дивіденди від інвестицій в країні.
На відміну від конкурентів BP, Shell і Equinor, які пішли після вторгнення в Україну, Total все ще має кілька холдингів у Росії та експортує скраплений газ до Європи.
Наразі Total заявляла, що зупинить усі нові російські інвестиції та поступово припинить закупівлі нафти в країні цього року, але Пуйанне стверджував, що група може розірвати свої контракти, лише якщо Європа запровадить спеціальні санкції", - пише FT.
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