Інфляція в Німеччині досягла двозначних показників уперше з моменту запровадження євро

Інфляція в Німеччині досягла двозначного показника вперше з моменту запровадження євро понад 20 років тому, піднявшись більше, ніж очікувалося, після закінчення тимчасових урядових заходів допомоги та загострення енергокризи в Європі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Федерального статистичного бюро країни (Destatis).

Споживчі ціни підскочили на 10,9% порівняно з вереснем минулого року, і порівняно з 8,8% у серпні.

Більшість економістів, опитаних Bloomberg, очікували інфляцію у 10,2%.

Сплеск інфляції очікувався, оскільки Німеччина скасувала літні знижки на громадський транспорт і паливо. Але масштаби прискорення стурбують Європейський центральний банк, який намагається приборкати стрімке зростання цін.

"У четвер уряд Німеччини оголосив про обмеження цін на газ, що може приборкати інфляцію в майбутньому. Адміністрація канцлера Олафа Шольца позичить щонайменше 150 мільярдів євро на цю ініціативу", - пише Bloomberg з посиланням на джерела.

"Ми очікуємо, що витрати на енергоносії збережуть зростання цін протягом наступного року. Наш поточний прогноз передбачає зростання споживчих цін у середньому приблизно на 7% у 2023 році. Намір уряду запровадити обмеження на ціни на газ має допомогти дещо знизити цей прогноз, але це залежатиме від точного плану заходів", - заявив економіст Мартін Адеммер.