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Іспанія вводить новий податок на багатих з активами понад 3 млн євро
18:16 29.09.2022 |
Іспанія оголосила про введення нового податку на багатство, вже другого за рахунком, для залучення коштів для оплати соціальної політики на тлі стрімкого зростання інфляції.
Про це пише Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Новий податок на багатство буде застосовуватися до людей, які мають активи вартістю не менше 3 мільйонів євро на рік у 2023 і 2024 роках.
Платежі, зроблені в рахунок існуючого податку на багатство, будуть відніматися з нового податку.
Новий податок торкнеться 23 000 осіб і, як очікується, дозволить зібрати близько 1,5 мільярда євро.
Ще 204 мільйони очікується зібрати в 2024 році за рахунок збільшення до 2 процентних пунктів на доходи понад 200 000 євро на рік. Також будуть знижені податки для осіб з низькими доходами на суму близько 1,88 млрд євро за два роки.
Іспанія запровадила одні з найрадикальніших в Європі заходів у сфері оподаткування і цін на енергоносії, оскільки уряд Педро Санчеса намагається боротися з кризою вартості життя.
У липні стало відомо про запровадження в Іспанії "надзвичайних і тимчасових" податків для банків і енергетичних компаній на тлі зростання цін і вартості комунальних послуг, які також діятимуть два роки.
Інфляція в Іспанії знизилася до 9,3% у вересні, згідно з попередніми даними, опублікованими в четвер. Зниження відбулося після того, як протягом трьох місяців поспіль вона перевищувала 10%. Іспанія є єдиною країною Європейського Союзу, яка вже мала податок на багатство.
Нинішній податок на багатство стягується з активів вартістю понад 700 тисяч євро і передається владі автономних спільнот. Частина з них уже оголосили про плани скасувати або зменшити його, щоб привабити великий бізнес.
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