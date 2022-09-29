Брюссель подав до суду на Мальту через програму «золотих паспортів»

Європейська комісія подасть судовий позов проти Мальти за так звану програму "золотих паспортів", що дозволяє багатим іноземцям купувати громадянство в обмін на інвестиції у розмірі близько 1 мільйона євро.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер заяві Європейської комісії, повідомляє "Європейська правда".

Мальта в останні місяці призупинила цю програму для громадян Росії та Білорусі після початку війни в Україні. Але вона продовжує діяти для всіх інших національностей. За словами комісії, Мальта "не висловлювала жодного наміру припинити її".

Брюссель вважає, що ця схема порушує законодавство ЄС, оскільки громадянство надається без будь-яких реальних зобов'язань для власників паспортів.

Мальта заперечує цей погляд і наполягає, що вона правильно тлумачить правила ЄС.

Передача справи до Суду ЄС відбувається після багаторічних суперечок з Мальтою щодо коригування програми.

Тиск з боку Брюсселя призвів до призупинення чи скасування схем "золотих паспортів" у інших країнах ЄС. Кіпр та Болгарія були останніми, хто зупинив програми.

Продаж паспортів приніс Мальті понад 800 мільйонів євро з 2014 по 2020 рік, підкреслює агентство Reuters. Уряд визначив, що це допомогло профінансувати заробітні плати працівників у розпал кризи COVID-19.

Більшість інвесторів прибули з Перської затоки, Далекого Сходу та Росії.