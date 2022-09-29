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АНАЛІТИКА

Навіщо Росія підірвала «Північний потік»: експерти назвали фінансові причини

 

Вибухи на газопроводі "Північний потік" дозволяють Росії списати припинення постачання газу на форс-мажор. У Москві не хочуть платити неустойку за контрактами.

Про це йдеться у статті РБК-Україна.

Аварія на газопроводах зараз на руку Росії, і саме її організувала, вважає директор спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев. "Росії був потрібен форс-мажор, щоб виправдати невиконання контрактів щодо постачання газу "Газпромом", ось вона його і створила", - заявив експерт у коментарі РБК-Україна.

Росія, домагаючись скасування санкцій через війну з Україною, під різними приводами скорочує постачання газу до країн Європи як через "Північний потік -1", так і через Україну, що згодом загрожує Москві арбітражними розглядами через невиконання контрактів.

Директор консалтингової компанії "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський вважає, що про жодні природні причини аварії на газопроводах говорити підстав немає. "Однозначно причиною були свідомі дії. Абсолютно зрозуміло, що це був навмисний акт саботажу", - заявив Уніговський у коментарі РБК-Україна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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