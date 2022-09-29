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АНАЛІТИКА

Поблизу місць пошкодження «Північних потоків» бачили російські кораблі і субмарини – ЗМІ

 

Європейські чиновники з безпекових органів в понеділок і вівторок спостерігали кораблі забезпечення ВМФ Росії поблизу зон витоків в трубопроводах "Північного потоку", які, ймовірно, були викликані підводними вибухами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на двох західних розвідників і ще одне джерело, знайоме з цим питанням.

За їх словами, незрозуміло, чи мали ці кораблі якийсь стосунок до цих вибухів, але це один з багатьох факторів, які будуть вивчати слідчі.

Російські підводні човни також були помічені минулого тижня неподалік від району, де сталася диверсія, повідомив один з представників розвідки.

Три американські чиновники заявили, що США ще не мають вичерпного пояснення того, що сталося, через кілька днів після вибухів, які, як видається, спричинили чотири окремі і одночасні витоки в двох трубопроводах у понеділок.

За словами одного данського військового чиновника, російські кораблі регулярно працюють в цьому районі. Він підкреслив, що присутність кораблів не обов'язково вказує на те, що Росія завдала шкоди.

Водночас Росія привертає найбільшу увагу як європейських, так і американських офіційних осіб, як єдиний гравець в регіоні, який, як вважається, має як можливості, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

Американські офіційні особи відмовилися коментувати розвіддані про кораблі в середу.

І Данія, і Швеція проводять розслідування, але огляд місця події ще не завершено, і подробиці про те, що саме спричинило вибухи, залишаються нечіткими. Один з європейських чиновників сказав, що наразі триває оцінка данського уряду і може знадобитися до двох тижнів, щоб розслідування почалося належним чином, оскільки тиск в трубах ускладнює наближення до місця витоку - хоча інше джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що зондування може розпочатися вже в неділю.

Прем'єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили у вівторок, що витоки, ймовірно, були результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник з національної безпеки США Джейк Салліван у вівторок ввечері також назвав витоки "очевидним саботажем".

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму".
Ключові теги: Росія
 

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