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АНАЛІТИКА

В Єврокомісії анонсували стрес-тести критичної інфраструктури після витоків на «Північних потоках»

 

Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоханссон охарактеризувала інциденти з газопроводами "Північний потік-1" і "Північний потік-2" як попередження та анонсувала стрес-тест критичної інфраструктури в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, вона сказала в ефірі каналу ZDF.

"Ми (Єврокомісія) зараз зв'яжемося з усіма державами-членами і проведемо стрес-тести щодо критичної інфраструктури", - заявила Йоханссон

"Наскільки я можу судити, це дуже розумна атака, яку не могла здійснити звичайна група людей", - сказала єврокомісарка. За її словами, є великий ризик, що за цим стоїть держава: "Звичайно, у нас є підозри. Але поки рано робити остаточні висновки".

Як відомо, на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" на початку тижня сталися витоки газу. Припускають, що це могло трапитись через підрив трубопроводів.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Водночас РФ почала розслідувати інциденти як "акт міжнародного тероризму".
Ключові теги: ЄС
 

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