Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перемога України може посприяти вирішенню проблеми Придністров'я – президентка Молдови

 

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що у разі перемоги України у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, могли б виникнути умови для врегулювання придністровського конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Санду сказала в етері телеканалу Jurnal TV в середу.

"Я завжди говорила, що цей конфлікт може бути вирішений, коли з'явиться геополітична можливість, і ми повинні бути готові до цієї геополітичної можливості. Як тільки Україна виграє війну, тоді може з'явитися геополітична можливість", - сказала президентка Молдови.

Вона водночас наголосила, що станом на зараз не бачить умов для мирного вирішення проблеми Придністров'я.

"Але наша головна умова - це мирне вирішення конфлікту. І я відповідаю всім тим, хто вважає, що зараз настав час: для нас зараз найголовніше - зберегти мир як на правому, так і на лівому березі Дністра", - додала Санду.

Раніше глава російського МЗС Сєрґєй Лавров заявив, що будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських "миротворців" та армії у Придністров'ї, російська влада розглядатиме як напад на РФ.

У відповідь генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес запропонував Україні та Молдові разом вирішити "придністровське питання".
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 34,9742
  0,2834
 0,80

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,32 0,79 42,2858  0,11 0,25
EUR 39,3917  0,31 0,80 40,7458  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес