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АНАЛІТИКА

Bloomberg: Витік газу на «Північному потоці» може призвести до екологічної катастрофи

 

У місці, де стався вибух трубопроводу "Північний потік", утворилася вирва вируючої води діаметром 700 метрів. Вона вказує на екологічну катастрофу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це найпомітніший із трьох великих витоків газу з трубопроводів, що з'єднують Росію з Європою", - вказує агенство.

Згідно з оцінками ситуації від Німеччини, в результаті викидів у атмосферу потрапило близько 300 тисяч тонн метану. Цей парниковий газ є одним із найпотужніших.

"Ця кількість газу буде мати приблизно такий же вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди 5,48 мільйона автомобілів у США", - наголошується в матеріалі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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