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Азербайджан та Вірменія знову обмінялися звинуваченнями в обстрілах, є постраждалі
23:32 28.09.2022 |
Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану в середу знову заявили про обстріли з боку одне одного, внаслідок чого є поранений і загиблі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресрелізи вірменського та азербайджанського оборонних відомств.
За твердженням Єревана, із 18:00 за місцевим часом "підрозділи Збройних сил Азербайджану відкрили вогонь у напрямку бойових позицій, розташованих у східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону, з мінометів і великокаліберної зброї".
Пізніше в Міноборони Вірменії додали, що ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні відносно стабілізувалася. "Унаслідок азербайджанської провокації з вірменського боку є три жертви", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою Баку звинуватило Єреван у порушенні домовленості про припинення вогню.
"28 вересня приблизно о 18:00 підрозділи збройних сил Вірменії піддали обстрілу з різнокаліберної стрілецької зброї підрозділи Азербайджанської Армії в напрямку Алагеллар Кяльбаджарського району", - зазначило азербайджанське Міноборони.
У результаті, за даними Азербайджану, поранення отримав один військовослужбовець.
"Заявляємо, що вся відповідальність за інцидент, що стався, лежить на військово-політичному керівництві Вірменії, яке цілеспрямовано нагнітає обстановку", - підкреслили у відомстві.
Нагадаємо, між Азербайджаном і Вірменією за останні місяці відбулися два масштабні загострення.
Перше призвело до передачі Єреваном контролю над стратегічно важливим Лачинським коридором до Баку. Інше - обстріли прикордонних територій - призвело до посилення ролі США в регіоні.
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