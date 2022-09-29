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Єврокомісія пропонує обмежити ціну на російський газ
23:17 28.09.2022 |
Європейська комісія у документі, надісланому 27 країнам-членам блоку, пропонує обмежити ціни на операції з російським газом.
Про це повідомляє Financial Times.
В межах запропонованого обмеження ціни на операції з російським газом імпортерам планують залишити право продавати цей газ за будь-якою ціною, щойно він опиниться в межах єдиного ринку.
Єврокомісія також запропонувала обмежити ціну на газ, що використовується безпосередньо для виробництва електроенергії. Це має зменшити вплив високих цін на газ на рахунки за електроенергію. Водночас у ЄК не вказують точний ціновий рівень будь-яких обмежень.
Зазначається, що Брюссель також працює над тим, аби обмежити вплив спекулянтів, які зловживають волатильністю ринку. Для цього пропонується запровадити інструмент, який дозволять енергетичним біржам зупиняти торгівлю у разі значних цінових коливань.
Пропозиція обмежити ціну на газ розділила країни-члени на тих, хто підтримує її, і тих, хто вважає, що це загрожуватиме безпеці європейських поставок та збільшить споживання газу.
Дотепер Єврокомісія з обережністю ставилася до пропозиції такого кроку, але під тиском обставин змушена його розглянути. Нещодавно стало відомо, що 15 країн, зокрема - Іспанія та Франція, надіслали листа до ЄК із закликом встановити стелю ціни на оптовий газ.
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