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Китайське прислів'я
ЄС може запровадити санкції проти Сербії через позицію щодо України та Косова – ЗМІ
18:30 28.09.2022 |
Європейський Союз тисне на президента Сербії Александара Вучича з тим, щоб він більше не відкладав запровадження санкцій проти Росії у зв'язку з її повномасштабним вторгненням в Україну, інакше на Белград можуть чекати обмеження з боку ЄС.
Як передає "Європейська правда", про це з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє сербське видання Danas.
"Якщо Європейський Союз ухвалить рішення щодо санкцій, то першим кроком буде припинення потоків грошей до Сербії, потім скасування "білого Шенгену" (тобто безвізового режиму), припинення переговорів про вступ до ЄС, а потім - санкції. Але на це піде час", - кажуть джерела Danas.
За інсайдерськими даними, Вучич розраховує на підтримку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який може заблокувати рішення або на рівні Ради ЄС, або через свого єврокомісара з питань сусідства й політики розширення Олівера Варгеї.
"З наближенням підписання угоди з Приштиною шанси, що вони (ЄС) вдадуться до санкцій, дуже низькі, але Європарламент має більше свободи ухвалити резолюцію, яка закликатиме Єврокомісію і Раду ЄС призупинити переговори, і в розпал кризи в Україні вона матиме підтримку більшості громадян ЄС", - додають співрозмовники видання.
Вони додають, що у Вучича буде "один день" після формування нового уряду для ухвалення рішення про санкції та інші обмежувальні заходи щодо Росії та Білорусі та ще рік - на укладання юридично зобов'язувальної угоди з Косовом.
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