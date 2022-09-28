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АНАЛІТИКА

Гасити кредити загиблих в Україні росіян не хоче ні російська держава, ні банки, – ЗМІ

 

Російська Держдума не змогла прийняти законопроєкт про кредитні канікули для мобілізованих для участі у війні проти України росіян, який передбачає списання заборгованості позичальника у випадку його загибелі.

Як пише російський "Коммерсант", напередодні Держдума прийняла документ у першому читанні, хоча планувалося ухвалити його якомога швидше, відразу у трьох читаннях.

За словами одного з авторів законопроєкту, голови фінансового комітету Держдуми Анатолія Аксакова, закон не змогли прийняти через дискусію, яку викликав пункт про списання кредиту позичальника в разі його загибелі.

"До другого читання ми чітко пропишемо, що якщо людина загинула або стала інвалідом першої групи, то, відповідно, вона не платить і ні на кого ці борги не перекладаються", - пообіцяв Аксаков.

Заступник міністра фінансів РФ Олексій Моїсєєв наголосив, що списання таких кредитів має відбуватися за рахунок банків, а не бюджету.

Водночас проти такого підходу виступають російські банки. Як пояснило джерело на банківському ринку, справа навіть не в самому списанні кредитів загиблим, а в підвищеному ризику кредитів усім, кого потенційно можуть призвати по мобілізації.

"У будь-який момент кредит, який виглядає абсолютно надійним, може стати ризикованим у разі призову позичальника", - говорить він.

Як заявив голова Національної ради фінансового ринку ПФ Андрій Ємелін, подібна схема має бути заснована на державно-приватному партнерстві, що розподіляє збитки у певній пропорції між державою та банками.

Віце-президент Асоціації банків Росії Олексій Войлуков вважає, що Банк Росії міг би ослабити регуляторні вимоги до банків у такому випадку.

У результаті обговорень законопроєкт у вівторок так і не було розглянуто навіть у другому читанні, депутати намагатимуться ухвалити закон у другому та третьому читаннях 28 вересня.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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