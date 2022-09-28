ЄC: Витоки з «Північного потоку» - результат навмисної дії

У Європейському Союзі вважають, що витоки газу на обох нитках "Північного потоку" - "не збіг обставин", а результат "навмисної дії". Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Жозепа Борреля, оприлюдненій від імені Євросоюзу в середу, 28 вересня.

"Вся доступна інформація вказує на те, що ці витоки стали результатом навмисної дії. Будь-яке навмисне порушення європейської енергетичної інфраструктури у вищій мірі неприйнятне та матиме обширну й консолідовану відповідь", - сказано в ній.

При цьому глава європейської дипломатії не висловив припущень щодо того, хто може бути винним у пошкодженні газопроводів. Боррель додав, що Брюссель підтримає розслідування інциденту та вживатиме заходів для "посилення стійкості" європейської системи енергетичної безпеки.

"Диверсія" та "саботаж"

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав інцидент "саботажем", що покликаний дестабілізувати поставки енергоносіїв до ЄС. "Всі причетні будуть притягнуті до повної відповідальності та будуть змушені відповідати", - написав він у Twitter.

26 вересня сейсмологи зареєстрували вибухи в районі газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які передували трьом витокам із подальшим падінням тиску в газогонах, що проходять Балтійським морем. Це трапилось у винятковій економічній зоні Швеції та Данії.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що витоки стали "наслідком вибухів, ймовірно, спричинених диверсією". Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що витік був результатом навмисних дій, утім зазначила, що наразі немає інформації щодо того, хто за цим стоїть.

Польща не виключила, що витік на газопроводах може бути провокацією з боку Росії.