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АНАЛІТИКА

Стеля цін на нафту в списку. ЄК сьогодні запропонує нові санкції проти РФ, - Politico

 

Європейська комісія сьогодні, 28 вересня озвучить пропозиції щодо нових санкцій проти Росії, включаючи запровадження стелі цін на нафту. При цьому передбачено пом'якшити вже існуючі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання брифінг для представників країн Євросоюзу запланований на 14:30 (15:30 за київським часом).

"Єврокомісія також запропонує обмеження ціни на російську нафту", - пише Politico.

Пропонується, щоб судноплавним і страховим компаніям ввести заборону транспортувати або страхувати російську нафту, якщо ціна, за якою вона продається, перевищує певний ліміт.

Тобто, цією межею буде ціна, за якою російська нафта зараз продається в Азії, приблизно на 30% дешевше, ніж поточні ціни в Європі.

При цьому інші союзники G7, зокрема Великобританія, де більшість танкерів застраховані, також запровадять такі ж санкції. Ідея полягає в тому, що навіть якщо вони офіційно не погодяться на обмеження, такі країни, як Китай та Індія, не матимуть стимулу платити більше за російську нафту.

Разом з тим Кіпром і Грецією, які довгий час були "каменем спотикання" в запровадженні обмежень цін на нафту, оскільки їхні судноплавні галузі заробляють значні кошти на цьому транспортуванні, було узгоджено попереднє рішення, згідно з яким вони отримають компенсацію.

Видання пише, що ЄК може запропонувати пом'якшити вже введенні санкції проти РФ. Фактично скасувавши заборону на транспортування російських добрив, цементу та інших продуктів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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