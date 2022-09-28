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З AppStore видалені мобільні додатки VK та Mail.ru
09:42 28.09.2022 |
Мобільні додатки соціальної мережі "ВКонтакте", а також сервісів Mail.ru видалені з магазину програм App Store.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AppStore .
Користувачі пристроїв Apple зазначають, що раніше встановлені програми працюють у звичайному режимі. Повідомляється, що крім цього, з App Store зникли інші програми холдингу VK - VK Музика, VK Кліпи, VK Месенджер, VK Play та VK Адмін.
За матеріалами:
РБК-Україна
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