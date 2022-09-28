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Державні банки Туреччини слідом за приватними відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир»
09:39 28.09.2022 |
Слідом за приватними банками Туреччини від роботи з російською платіжною системою "Мир" відмовилися й державні банки країни.
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
Зазначається, що після попередження Департаменту контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США про санкції проти фінансових установ, які використовують платіжну систему "Мир", банки İş Bankası та Denizbank вийшли з системи.
За ними аналогічне рішення прийняли три державні банки - Ziraat Bankası, Vakifbank та Halkbank.
Так, турецьких банків, які використовують російську систему "Мир", більше немає.
Як повідомлялося, що на тлі можливих санкцій США прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank - колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.
Пізніше стало відомо, що у в'єтнамському банку BIDV та казахстанському "Халику" також припинили прийом карток "Мир".
Крім того, узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD призупинив обслуговування карток російської платіжної системи "Мир" з 23 вересня "з технічних причин".
Уже 26 вересня сстало відомо, що один з найбільших банків Таджикистану "Душанбе Сіті Банк" також призупинив обслуговування карток російської системи "Мир" у банкоматах і POS-терміналах.
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