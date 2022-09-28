Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фінські інтернет-магазини відмовляються продавати товари росіянам

 

Фінські інтернет-магазини з продажу автомобільних комплектуючих та аксесуарів відмовляються продавати товари росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kauppalehti .

Співробітники компаній підозрюють, що громадяни РФ таким чином намагаються обійти санкції та отримати заборонені до ввезення до Росії автотовари. Повідомляється, що директива виходить від імпортерів та виробників запчастин і ґрунтується на санкціях ЄС проти Москви.

Насамперед заборона стосується клієнтів, які намагаються закупити велику партію запчастин для подальшого перепродажу всередині підсанкційної країни. Постачальники інтернет-майданчиків - європейські автовиробники, які на цей час не постачають запчастини до Росії. Тому росіяни намагаються закупити запчастини в обхід санкцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2576
  0,0201
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9565  0,14 0,33 42,1792  0,26 0,61
EUR 39,0773  0,51 1,30 40,5769  0,56 1,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес