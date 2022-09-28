Фінансові новини
- |
- 28.09.22
- |
- 12:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія посилить безпеку інфраструктури в Балтійському морі після інциденту з «Північними потоками»
08:42 28.09.2022 |
Після витоків на російських газогонах "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі Норвегія вирішила посилити захищеність інфраструктури з видобування газу й нафти в регіоні.
Як передає "Європейська правда", про це в коментарі NRK сказав міністр енергетики Норвегії Тер'є Аасланд.
"Сьогодні відбулася тісна взаємодія між урядом, поліцією, Збройними силами Норвегії та операторами норвезького континентального шельфу. На її основі уряд вирішив впровадити заходи для посилення готовності, пов'язаної з інфраструктурою, наземними й морськими конструкціями на норвезькому контитнентальному шельфі", - йдеться в його коментарі.
Міністр уряду Норвегії додав, що влада продовжує вивчати ситуацію і стежити за її розвитком - зокрема, вивчаються повідомлення, що до витоків газу на трубопроводах могли бути причетні безпілотники.
"Загалом я б сказав, що багато уваги зараз спрямовано на безпечну діяльність на норвезькому континентальному шельфі... На основі інформації, яка сьогодні стала відомо, багато вказує на те, що йдеться про диверсію", - сказав Аасланд.
Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.
Національна сейсморозвідувальна мережа Швеції зафіксувала два чіткі вибухи в цьому районі в понеділок.
Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США підтримав тимчасове фінансування з понад $12 млрд для України
|США нададуть Україні до 16 пускових установок NASAMS
|Посол Німеччини: Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу
|У Швеції повідомили про зафіксовані вибухи на маршрутах «Північних потоків»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Як США може передбачити удар Росії по Україні тактичною ядерною зброєю
|У МВФ розкритикували нову економічну стратегію Британії
|ЗСУ отримують від США ізраїльські засоби боротьби з іранськими дронами, - посол
|Стеля цін на нафту в списку. ЄК сьогодні запропонує нові санкції проти РФ, - Politico
|Фаворитка в прем'єри Італії запевнила Україну в підтримці
|З AppStore видалені мобільні додатки VK та Mail.ru
|Державні банки Туреччини слідом за приватними відмовилися від роботи з російською платіжною системою «Мир»
Бізнес
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн
|Google полегшила видалення особистої інформації з пошуку, включаючи номер телефону, електронну пошту та домашню адресу
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня