Норвегія посилить безпеку інфраструктури в Балтійському морі після інциденту з «Північними потоками»

Після витоків на російських газогонах "Північний потік" і "Північний потік-2" у Балтійському морі Норвегія вирішила посилити захищеність інфраструктури з видобування газу й нафти в регіоні.

Як передає "Європейська правда", про це в коментарі NRK сказав міністр енергетики Норвегії Тер'є Аасланд.

"Сьогодні відбулася тісна взаємодія між урядом, поліцією, Збройними силами Норвегії та операторами норвезького континентального шельфу. На її основі уряд вирішив впровадити заходи для посилення готовності, пов'язаної з інфраструктурою, наземними й морськими конструкціями на норвезькому контитнентальному шельфі", - йдеться в його коментарі.

Міністр уряду Норвегії додав, що влада продовжує вивчати ситуацію і стежити за її розвитком - зокрема, вивчаються повідомлення, що до витоків газу на трубопроводах могли бути причетні безпілотники.

"Загалом я б сказав, що багато уваги зараз спрямовано на безпечну діяльність на норвезькому континентальному шельфі... На основі інформації, яка сьогодні стала відомо, багато вказує на те, що йдеться про диверсію", - сказав Аасланд.

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Національна сейсморозвідувальна мережа Швеції зафіксувала два чіткі вибухи в цьому районі в понеділок.

Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.