Банк Англії повідомив, коли король Чарльз III з'явиться на британських банкнотах

Нові банкноти британських фунтів стерлінгів із зображенням короля Великої Британії Чарльза III будуть представлені до кінця року та надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Про це йдеться у заяві Банку Англії, пише "Європейська правда".

Портрет нового короля з'явиться на існуючих дизайнах усіх чотирьох полімерних банкнот (£5, £10, £20 і £50). Це буде продовження поточної полімерної серії, і жодних додаткових змін до дизайну банкнот вноситися не буде.

"Відповідно до вказівок Королівського дому щодо мінімізації екологічного та фінансового впливу зміни монарха, наявні запаси банкнот із зображенням Її Величності Королеви Єлизавети II продовжуватимуть випускатися в обіг", - йдеться у заяві.

Нові купюри будуть надруковані лише для заміни зношених банкнот і для задоволення будь-якого загального зростання попиту на банкноти.

Поточні банкноти із зображенням королеви Єлизавети II залишатимуться законним платіжним засобом і вилучатимуться з обігу лише після того, як вони будуть зношені або пошкоджені.

Раніше повідомлялося, що Банк Англії поступово випускатиме монети та банкноти із зображенням короля Чарльза III і це може коштувати близько 350 мільйонів фунтів стерлінгів.