Мобілізація росіян може поглибити економічну кризу в РФ

Мобілізація в РФ може додатково вдарити по російській економіці через призов тисяч працівників та втечу ще тисяч за кордон.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наказ про мобілізацію в РФ може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправки на фронт. У поєднанні з тим, що тисячі росіян намагаються виїхати з країни на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на звільнені місця залишається небагато.

"Мобілізація завдає сильного негативного удару по споживчих настроях", - вважає економістка Renaissance Capital Софія Донец. "Ми побачимо відмови від непотрібних покупок і глибоке падіння попиту". Вона прогнозує, що це спричинить додаткові 0,5% до скорочення ВВП Росії цьогоріч.

Bloomberg Economics також очікує, що призов поглибить падіння ВВП і прискорить інфляцію в країні. "Гірше того, ці наслідки, ймовірно, збережуться протягом наступних п'яти років", - сказав російський економіст Алєксандр Ісаков.

Компанії намагаються запобігти призову своїх працівників до армії. Хоча в РФ можуть звільнити від призову деяких критично важливих працівників, такий перелік дуже обмежений. Деякі фірми радять своїм співробітникам працювати з дому в ті дні, коли очікується, що в офіс принесуть повістки.

При цьому ІТ компанії, яким теж обіцяли звільнення від призову, виявили, що багато з працівників потрапили в поточну хвилю. Як пишуть російські ЗМІ, деякі компанії орендують приватні літаки для вивезення співробітників.