Фінансові новини
- |
- 28.09.22
- |
- 03:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мобілізація росіян може поглибити економічну кризу в РФ
17:03 27.09.2022 |
Мобілізація в РФ може додатково вдарити по російській економіці через призов тисяч працівників та втечу ще тисяч за кордон.
Про це повідомляє Bloomberg.
Наказ про мобілізацію в РФ може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправки на фронт. У поєднанні з тим, що тисячі росіян намагаються виїхати з країни на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на звільнені місця залишається небагато.
"Мобілізація завдає сильного негативного удару по споживчих настроях", - вважає економістка Renaissance Capital Софія Донец. "Ми побачимо відмови від непотрібних покупок і глибоке падіння попиту". Вона прогнозує, що це спричинить додаткові 0,5% до скорочення ВВП Росії цьогоріч.
Bloomberg Economics також очікує, що призов поглибить падіння ВВП і прискорить інфляцію в країні. "Гірше того, ці наслідки, ймовірно, збережуться протягом наступних п'яти років", - сказав російський економіст Алєксандр Ісаков.
Компанії намагаються запобігти призову своїх працівників до армії. Хоча в РФ можуть звільнити від призову деяких критично важливих працівників, такий перелік дуже обмежений. Деякі фірми радять своїм співробітникам працювати з дому в ті дні, коли очікується, що в офіс принесуть повістки.
При цьому ІТ компанії, яким теж обіцяли звільнення від призову, виявили, що багато з працівників потрапили в поточну хвилю. Як пишуть російські ЗМІ, деякі компанії орендують приватні літаки для вивезення співробітників.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посол Німеччини: Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу
|У Швеції повідомили про зафіксовані вибухи на маршрутах «Північних потоків»
|Чому Офіс президента тримає санкції «в столі»
|Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Газпром загрожує запровадженням санкцій проти Нафтогазу та призупиненням здійснення фінансових операцій через арбітраж
|США нададуть Україні до 16 пускових установок NASAMS
|Блінкен: Україна може застосовувати західну зброю у регіонах, де РФ провела "референдуми"
|Німеччина не ставить вимог Україні щодо використання поставленої зброї проти РФ - посол
|Посол Німеччини бачить шанси України отримати танки
|Посол Німеччини: Україна отримає систему ППО, якої немає навіть у Бундесверу
Бізнес
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування