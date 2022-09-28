Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Microsoft позбавив росіян можливості оновити комп'ютери до Windows 11

 

Американська корпорація Microsoft обмежила доступ до оновлення операційної системи Windows для громадян Росії - користувачі не можуть оновити комп'ютери від Windows 10 до Windows 11.

Про це повідомляє телеканал "Дождь".

"На офіційному сайті компанії при спробі завантажити програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера. У розділі "Встановлення та оновлення" розділ з оновленою версією операційної системи також недоступний", - йдеться у повідомленні.

На початку березня Microsoft призупинила продаж товарів, програмного забезпечення та сервісів та надання нових послуг у Росії, а також виділила понад 35 млн доларів на допомогу Україні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2576
  0,0201
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0942  0,24 0,57 42,4368  0,03 0,08
EUR 39,5923  0,43 1,07 41,1403  0,34 0,82

Міжбанківський ринок на вчора, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес