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АНАЛІТИКА

Технологічний гігант Emerson остаточно виходить з російського ринку

 

Американська компанія Emerson, яка є світовим лідером у сфері промислової автоматизації, оголосила про продаж свого бізнесу в росії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі компанії.

Повідомляється, що 27 вересня було укладено угоду про продаж російського бізнесу компанії Emerson, включно з дочірньою виробничою компанією Metran та компанією Emerson LLC, яка займалася організацією продажів і обслуговуванням Metran у росії, місцевому керівництву.

Це оголошення послідувало за травневою заявою компанії про вихід із російського бізнесу та вивчення стратегічних варіантів продажу Metran.

Зазначається, що у 2021 фінансовому році на російський ринок припадало приблизно 1,5% від загального обсягу продажів компанії Emerson.

Для завершення угоди з продажу російського бізнесу Emerson потребуватиме схвалення регуляторних органів і уряду рф, йдеться у пресрелізі компанії.

Як повідомляв Укрінформ, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід зі спільних проєктів.
Ключові теги: Росія
 

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