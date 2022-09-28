Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перші ешелони з українським вугіллям мають прибути до Польщі упродовж тижня

 

Перші поставки українського вугілля до Польщі очікуються упродовж тижня.

Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає Укрінформ.

Як зазначив Дворчик, майбутні поставки українського вугілля для Польщі є "проявом солідарності" Києва з Варшавою, адже Польща у своїй енергосистемі використовує вугілля більше ніж Україна.

"На першому етапі Україна виділила для Польщі квоту у 100 тисяч тонн вугілля. Перші ешелони повинні прибути до Польщі упродовж тижня", - заявив Дворчик.

Він висловив сподівання, що Польща отримає від України ще більше вугілля.

"Є багато чинників, які на це впливають. Однак, коли останнього разу ми розмовляли з Президентом Зеленським і Прем'єром Шмигалем під час візиту Прем'єра Моравецького до Києва (9 вересня - ред.), то прозвучали декларації: як тільки енергетична ситуація України дозволятиме, то будуть також чергові квоти для експорту до Польщі", - підкреслив голова канцелярії президента РП.

Відтак, як підкреслив польський урядовець, все залежатиме від розвитку військово-політичної ситуації в Україні.

Дворчик також повідомив, що "українські друзі роблять все можливе, щоб електроенергія (з Хмельницької АЕС - ред.) в цьому року почала постачатися ( до Польщі - ред.)". Він зазначив, що для Польщі, це, без сумніву, було би значною підтримкою, оскільки ціни електроенергії в Україні є нижчими, ніж в Європі.

Польський урядовець зауважив, що для реалізації цього проєкту потрібно здійснити певні інвестиції, що не так легко зробити у країні, де триває війна.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня під час спільної пресконференції з Президентом Латвії Егілсом Левітсом та Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким запевнив у наданні з боку України допомоги Польщі задля виходу з майбутніх енергетичних ризиків і викликів.

Згодом Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна розгляне відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2576
  0,0201
 0,06

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0942  0,24 0,57 42,4368  0,03 0,08
EUR 39,5923  0,43 1,07 41,1403  0,34 0,82

Міжбанківський ринок на вчора, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес