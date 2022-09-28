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Перші ешелони з українським вугіллям мають прибути до Польщі упродовж тижня
16:50 27.09.2022 |
Перші поставки українського вугілля до Польщі очікуються упродовж тижня.
Про це в ефірі Польського радіо заявив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, передає Укрінформ.
Як зазначив Дворчик, майбутні поставки українського вугілля для Польщі є "проявом солідарності" Києва з Варшавою, адже Польща у своїй енергосистемі використовує вугілля більше ніж Україна.
"На першому етапі Україна виділила для Польщі квоту у 100 тисяч тонн вугілля. Перші ешелони повинні прибути до Польщі упродовж тижня", - заявив Дворчик.
Він висловив сподівання, що Польща отримає від України ще більше вугілля.
"Є багато чинників, які на це впливають. Однак, коли останнього разу ми розмовляли з Президентом Зеленським і Прем'єром Шмигалем під час візиту Прем'єра Моравецького до Києва (9 вересня - ред.), то прозвучали декларації: як тільки енергетична ситуація України дозволятиме, то будуть також чергові квоти для експорту до Польщі", - підкреслив голова канцелярії президента РП.
Відтак, як підкреслив польський урядовець, все залежатиме від розвитку військово-політичної ситуації в Україні.
Дворчик також повідомив, що "українські друзі роблять все можливе, щоб електроенергія (з Хмельницької АЕС - ред.) в цьому року почала постачатися ( до Польщі - ред.)". Він зазначив, що для Польщі, це, без сумніву, було би значною підтримкою, оскільки ціни електроенергії в Україні є нижчими, ніж в Європі.
Польський урядовець зауважив, що для реалізації цього проєкту потрібно здійснити певні інвестиції, що не так легко зробити у країні, де триває війна.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня під час спільної пресконференції з Президентом Латвії Егілсом Левітсом та Прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким запевнив у наданні з боку України допомоги Польщі задля виходу з майбутніх енергетичних ризиків і викликів.
Згодом Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна розгляне відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні.
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