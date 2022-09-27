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АНАЛІТИКА

США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів

США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів

 На будівельному майданчику ІТЕР

Цими днями представник Міністерства енергетики США повідомив, що вперше в історії країни приватним компаніям буде направлено бюджетне фінансування на розвиток термоядерної енергетики. Тим самим влада дає зрозуміти інвесторам, що вона вірить у швидку появу комерційного термоядра і своїм прикладом запрошує бізнес вкладати гроші в цей напрямок.

Слід зазначити, що з 50-х років минулого століття влада США щорічно виділяє на термоядерну енергетику близько $700 млн. Але всі ці гроші йдуть на фундаментальні дослідження університетам та національним лабораторіям. З початку 2000-х років це фінансування також включає витрати на міжнародний проект термоядерного реактора ІТЕР.

Тим самим, компанії в США до цього моменту залучали гроші тільки приватних інвесторів без участі держави в партнерських програмах. У 2020 році Конгрес проголосував за приватно-державне партнерство у термоядерних проектах і тепер до бюджету наступного року вперше закладено певну суму для цього. Загалом на ці цілі дозволено витратити до $415 млн у майбутніх бюджетах. Виділена сума $50 млн буде витрачена протягом наступних 18 місяців.

"Ці гроші означають, що уряд США серйозно налаштований на створення програми термоядерного синтезу, яка матиме комерційне значення у прискорені терміни", - сказав CNBC Ендрю Холланд (Andrew Holland), генеральний директор галузевої групи Fusion Industry Association.

Нещодавній звіт Асоціації термоядерної промисловості (FIA) дав зрозуміти, що за останні 12 місяців фінансування комерційних програм, пов'язаних із термоядерним синтезом, значно збільшилося. Наприклад, приватна компанія Commonwealth Fusion Systems із частковим фінансуванням з боку імперії Білла Гейтса залучила $1,8 млрд. В активі Commonwealth надсильні магніти, які можуть допомогти зменшити розміри комерційних термоядерних реакторів. Очікується, що посилення грошових потоків приватним розробникам термоядерних реакторів прискорить появу комерційних термоядерних електростанцій, що дасть людству невичерпне джерело чистої енергії.
Ключові теги: США
 

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