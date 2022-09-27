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Європа готова пройти найближчу зиму без російського газу, – Bloomberg
13:53 27.09.2022 |
Цієї зими Європа має можливість закупити скрапленого природного газу (СПГ) майже на 40% більше, ніж роком раніше. Разом із падінням попиту через вищі ціни на енергоносії цих поставок достатньо, щоб компенсувати повну зупинку потоків у російських трубопроводах з 1 жовтня.
Про це йдеться в аналітичному звіті Bloomberg NEF.
Щоб отримати додаткове паливо, європейським покупцям доведеться купувати на спотовому ринку на 90% більше СПГ, ніж вони отримали за довгостроковими контрактами, що посилить конкуренцію з Азією. Це підтримає світові ціни на газ, які різко зросли після того, як Європа намагалася зменшити свою залежність від Росії.
"Підвищені спотові ціни на СПГ зберігатимуться, оскільки Європі необхідно підтримувати всі доступні поставки СПГ, залишаючи дуже мало для Азії", - йдеться в повідомленні BNEF. Китай і азійські ринки, що розвиваються, ймовірно, спостерігатимуть зниження імпорту.
Відповідно до основного сценарію BNEF, який передбачає, що погодні умови відповідатимуть середнім показникам за останні 10 років, за відсутності російського газопостачання, очікується, що Європа імпортує 40 млн тонн СПГ цієї зими та трохи більше влітку для поповнення запасів. Це залишить 12 млн тонн спотового обсягу для Азії.
Водночас, згідно зі звітом, холодна зима в Північній Азії може забрати 5,6 млн тонн з Європи, насамперед для задоволення попиту в Японії, а наступне спекотне літо призведе до зростання цієї кількості до 6,9 млн протягом наступних 12 місяців. Цей сценарій, ймовірно, призведе до посилення цінової конкуренції.
Тим часом більше російського СПГ надходитиме до Китаю, де очікується, що зимовий попит впаде на 16% порівняно з роком раніше.
Як повідомлялося, ввечері 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Своєю чергою Морське управління Данії повідомило про витік газу біля берегів острова Борнхольм.
Пізніше втік газу зафіксували й на трасі газопроводу "Північний потік-1" - на північному сході від острова Борнхольм.
Оператор "Північного потоку" повідомив, що руйнування, які сталися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", мають "безпрецедентний характер". Компанія зазначає, що терміни відновлення роботи трубопроводів поки що оцінити неможливо.
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