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У Німеччині підозрюють, що витоки газу на «Північних потоках» стали наслідком диверсії - ЗМІ
12:46 27.09.2022 |
У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій.
Про це пише Tagesspiegel з посиланням на джерело у компетентних органах, що має доступ до інформації про розслідування.
"Ми не можемо уявити версії, яка би не включала цілеспрямовану атаку. Все свідчить про те, що це не випадковість", - сказав співрозмовник.
Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.
Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet, яка відповідає за загальну роботу данської електроенергетичної та газової системи, з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії після витоків газу. Навколо зон витоків встановлені п'ятимильні заборонні зони для судноплавства.
Оскільки жоден з трубопроводів не був в експлуатації, жоден з інцидентів наразі не має значення для постачання газу до Європи
Компанія-оператор "Північного потоку" Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу "безпрецедентними" та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.
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