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АНАЛІТИКА

Світовий банк різко погіршив прогноз росту ВВП Східної Азії цього року: причини

 

Світовий банк різко знизив прогноз зростання ВВП в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні у 2022 році через уповільнення економічного росту Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт Світового банку.

Так, Світовий банк очікує, що зростання економіки в регіоні Східної Азії та Тихого океану, який включає Китай, сповільниться до 3,2% у 2022 році порівняно з квітневим прогнозом у 5% та зростанням у попередньому році на 7,2%.

При цьому, за прогнозами фінустанови, темпи зростання економіки прискоряться наступного року.

"Слабший прогноз був зумовлений головним чином різким уповільненням у Китаї, спричиненим його суворими правилами нульового COVID-19, які порушили промислове виробництво, продажі на внутрішньому ринку та експорт", - пише Reuters із посиланням на звіт.

У Китаї, на який припадає 86% економічного виробництва регіону з 23 країн, цього року прогнозується зростання на 2,8%, що є значним уповільненням порівняно з попереднім прогнозом банку в 5%. У 2021 році економіка Китаю зросла на 8,1%, це найкраще зростання за десятиліття.
За матеріалами: Економічна правда
 

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