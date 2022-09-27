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Світовий банк різко погіршив прогноз росту ВВП Східної Азії цього року: причини
11:43 27.09.2022 |
Світовий банк різко знизив прогноз зростання ВВП в Східній Азії та Тихоокеанському регіоні у 2022 році через уповільнення економічного росту Китаю.
Про це пише Reuters з посиланням на звіт Світового банку.
Так, Світовий банк очікує, що зростання економіки в регіоні Східної Азії та Тихого океану, який включає Китай, сповільниться до 3,2% у 2022 році порівняно з квітневим прогнозом у 5% та зростанням у попередньому році на 7,2%.
При цьому, за прогнозами фінустанови, темпи зростання економіки прискоряться наступного року.
"Слабший прогноз був зумовлений головним чином різким уповільненням у Китаї, спричиненим його суворими правилами нульового COVID-19, які порушили промислове виробництво, продажі на внутрішньому ринку та експорт", - пише Reuters із посиланням на звіт.
У Китаї, на який припадає 86% економічного виробництва регіону з 23 країн, цього року прогнозується зростання на 2,8%, що є значним уповільненням порівняно з попереднім прогнозом банку в 5%. У 2021 році економіка Китаю зросла на 8,1%, це найкраще зростання за десятиліття.
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