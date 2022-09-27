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Джеймі Даймон
Данія підвищила рівень готовності через витоки газу на газопроводах «Північного потоку»
11:38 27.09.2022 |
Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet, яка відповідає за загальну роботу данської електроенергетичної та газової системи, з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії після двох витоків газу на газопроводі "Північний потік-1" і одного - на "Північному потоці-2".
Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє телеканал TV2.
"Пориви газопроводів трапляються вкрай рідко, і тому ми бачимо підстави для підвищення рівня готовності в результаті інцидентів, які ми спостерігали за останні 24 години", - заявив директор Данського енергетичного агентства Крістоффер Беттцаув.
Данське енергетичне агентство вирішило, що електроенергетичний та газовий сектори мають перейти на рівень надзвичайної ситуації.
Це другий найвищий рівень з п'яти можливих, і це означає, що компанії сектору повинні звернути увагу на безпеку навколо своїх об'єктів.
Зараз оголошуються конкретні заходи, які компанії електроенергетичного та газового сектору повинні здійснити для того, щоб підвищити безпеку, наприклад, об'єктів, будівель та споруд.
Міністерство клімату, енергетики та постачання підтвердило, що загалом на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено три витоки. Йдеться про два витоки на "Північному потоці-1" та один витік на "Північному потоці-2".
"Внаслідок цих інцидентів Данське енергетичне агентство звернулося до компанії Energinet з проханням підвищити рівень готовності електроенергетичного та газового сектору Данії", - повідомив міністр клімату, енергетики та постачання Дан Йоргенсен.
Витоки сталися на північний схід і південний схід від Борнхольма відповідно. "Північний потік-2" не експлуатується, але містить природний газ, який зараз витікає біля Борнхольма. "Північний потік-1" також не експлуатується, але містить газ.
Оскільки жоден з трубопроводів не був в експлуатації, жоден з інцидентів наразі не має значення для постачання газу до Європи та Данії, повідомляє Данське енергетичне агентство.
Дан Йоргенсен заявляє, що судноплавство та авіація в районі, де сталися витоки, безпечні, а екологічні наслідки обмежені. Водночас данська влада рекомендувала кораблям уникати зони витоку.
"Влада та уряд уважно стежать за ситуацією і будуть постійно інформувати громадськість", - заявили у відомстві.
Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.
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