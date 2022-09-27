Фінансові новини
- |
- 27.09.22
- |
- 14:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Isuzu може припинити виробництво в РФ слідом за Toyota і Mazda
10:55 27.09.2022 |
Японський автоконцерн Isuzu, що має виробничі потужності в Ульяновську, розглядає можливість припинення випуску автомобілів в РФ слідом за Toyota і Mazda, повідомила японська газета Yomiuri.
Як зазначається у публікації видання, компанія може ухвалити відповідне рішення через неможливість постачання компонентів на потужності свого ульянівського автозаводу (АТ "Ісузу Рус"). Останній припинив випуск автомобілів навесні поточного року після початку збройного вторгнення РФ до України.
На початку поточного тижня про припинення виробництва автомобілів в РФ офіційно оголосив автоконцерн Toyota, чиї потужності знаходяться в Санкт-Петербурзі. Після цього японська газета Nikkei повідомила, що можливість припинення виробництва в РФ розглядає Mazda, що підтверджували в групі "Соллерс Авто", з якою японський автовиробник має СП на Далекому Сході.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перемога України у війні проти Росії не буде фіналом, - Залужний
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Європа готова пройти найближчу зиму без російського газу, – Bloomberg
|У Німеччині підозрюють, що витоки газу на «Північних потоках» стали наслідком диверсії - ЗМІ
|Нова Зеландія розширила санкції проти РФ
|Світовий банк різко погіршив прогноз росту ВВП Східної Азії цього року: причини
|Данія підвищила рівень готовності через витоки газу на газопроводах «Північного потоку»
Бізнес
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування