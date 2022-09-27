Isuzu може припинити виробництво в РФ слідом за Toyota і Mazda

Японський автоконцерн Isuzu, що має виробничі потужності в Ульяновську, розглядає можливість припинення випуску автомобілів в РФ слідом за Toyota і Mazda, повідомила японська газета Yomiuri.

Як зазначається у публікації видання, компанія може ухвалити відповідне рішення через неможливість постачання компонентів на потужності свого ульянівського автозаводу (АТ "Ісузу Рус"). Останній припинив випуск автомобілів навесні поточного року після початку збройного вторгнення РФ до України.

На початку поточного тижня про припинення виробництва автомобілів в РФ офіційно оголосив автоконцерн Toyota, чиї потужності знаходяться в Санкт-Петербурзі. Після цього японська газета Nikkei повідомила, що можливість припинення виробництва в РФ розглядає Mazda, що підтверджували в групі "Соллерс Авто", з якою японський автовиробник має СП на Далекому Сході.