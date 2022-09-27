Фінансові новини
- |
- 27.09.22
- |
- 02:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вірменія відмовилась від участі у військових навчаннях ОДКБ
23:29 26.09.2022 |
Вірменія відмовилась від участі у навчаннях країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що відбудуться з 26 вересня по 8 жовтня у Казахстані.
Про це повідомило видання Infocom з посиланням на прес-службу міноборони країни, пише "Європейська правда".
Причина - прикордонний конфлікт з Азербайджаном.
"Беручи до уваги ситуацію, що склалася в результаті здійсненої Азербайджаном агресії на вірмено-азербайджанському кордоні, міністерство оборони Республіки Вірменія, виходячи з поставлених перед збройними силами завдань, ухвалило рішення утриматися від участі підрозділів збройних сил республіки в навчаннях, що проводяться в Казахстані в рамках ОДКБ".
13 вересня відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Проте країни-члени ОДКБ наполягли тільки на необхідності вирішення ситуації дипломатичним шляхом, що не влаштовує Вірменію.
У Вірменії також відбувались протести з вимогою виходу з ОДКБ.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після «Північного потоку-2» раптово знайшлися неполадки і в «Північному потоці-1»
|Вірменія відмовилась від участі у військових навчаннях ОДКБ
|Конґрес США попередньо підтримав виділення $12 мільярдів допомоги Україні
|Казахстан ускладнює правила надання дозволу на проживання
|Один з найбільших банків Таджикистану припинив обслуговування російських платіжних карток
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|Пригожин зізнався, що створив ПВК «Вагнер»
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink