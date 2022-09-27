Вірменія відмовилась від участі у військових навчаннях ОДКБ

Вірменія відмовилась від участі у навчаннях країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), що відбудуться з 26 вересня по 8 жовтня у Казахстані.

Про це повідомило видання Infocom з посиланням на прес-службу міноборони країни, пише "Європейська правда".

Причина - прикордонний конфлікт з Азербайджаном.

"Беручи до уваги ситуацію, що склалася в результаті здійсненої Азербайджаном агресії на вірмено-азербайджанському кордоні, міністерство оборони Республіки Вірменія, виходячи з поставлених перед збройними силами завдань, ухвалило рішення утриматися від участі підрозділів збройних сил республіки в навчаннях, що проводяться в Казахстані в рамках ОДКБ".

13 вересня відбулося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Проте країни-члени ОДКБ наполягли тільки на необхідності вирішення ситуації дипломатичним шляхом, що не влаштовує Вірменію.

У Вірменії також відбувались протести з вимогою виходу з ОДКБ.