Фінансові новини
- |
- 27.09.22
- |
- 02:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після «Північного потоку-2» раптово знайшлися неполадки і в «Північному потоці-1»
23:30 26.09.2022 |
На обох нитках російського газогону "Північний потік-1" у понеділок увечері нібито виявили падіння тиску - це сталося того ж дня, коли аналогічну поломку зафіксували на "Північному потоці-2".
Як повідомляє "Європейська правда", про це російським ЗМІ повідомив оператор магістралі Nord Stream AG.
"Сьогодні ввечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються", - цитує повідомлення російський "Интерфакс".
Нагадаємо, "Північний потік-1" - єдиний газопровід, яким російський газ постачався в Європу - фактично не працює з початку вересня через "несправність".
Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.
Пізніше стало відомо, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії.
Подвійна нитка газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1230 км проходить з Росії через Балтійське море до Німеччини. Вона добудована та заправлена газом, але ніколи не імпортувала блакитне паливо.
Федеральний уряд Німеччини призупинив процес затвердження завершеноого газопроводу у лютому, незадовго до нападу Росії на Україну. Зараз Німеччина, за даними ЗМІ, обмірковує експропріацію частини "Північного потоку-2".
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після «Північного потоку-2» раптово знайшлися неполадки і в «Північному потоці-1»
|Вірменія відмовилась від участі у військових навчаннях ОДКБ
|Конґрес США попередньо підтримав виділення $12 мільярдів допомоги Україні
|Казахстан ускладнює правила надання дозволу на проживання
|Один з найбільших банків Таджикистану припинив обслуговування російських платіжних карток
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|Пригожин зізнався, що створив ПВК «Вагнер»
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink