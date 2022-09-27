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АНАЛІТИКА

Після «Північного потоку-2» раптово знайшлися неполадки і в «Північному потоці-1»

 

На обох нитках російського газогону "Північний потік-1" у понеділок увечері нібито виявили падіння тиску - це сталося того ж дня, коли аналогічну поломку зафіксували на "Північному потоці-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це російським ЗМІ повідомив оператор магістралі Nord Stream AG.

"Сьогодні ввечері диспетчери центру управління "Північного потоку-1" зафіксували падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини з'ясовуються", - цитує повідомлення російський "Интерфакс".

Нагадаємо, "Північний потік-1" - єдиний газопровід, яким російський газ постачався в Європу - фактично не працює з початку вересня через "несправність".

Як повідомлялося, в ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Про те, що сталося, були повідомлені берегові служби Німеччини, Данії, Швеції, Фінляндії та Росії.

Пізніше стало відомо, що розгерметизація газопроводу сталась у винятковій економічній зоні Данії.

Подвійна нитка газопроводу "Північний потік-2" завдовжки 1230 км проходить з Росії через Балтійське море до Німеччини. Вона добудована та заправлена ​​газом, але ніколи не імпортувала блакитне паливо.

Федеральний уряд Німеччини призупинив процес затвердження завершеноого газопроводу у лютому, незадовго до нападу Росії на Україну. Зараз Німеччина, за даними ЗМІ, обмірковує експропріацію частини "Північного потоку-2".
Ключові теги: Росія
 

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