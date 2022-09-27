Казахстан ускладнює правила надання дозволу на проживання

Міністерство внутрішніх справ Казахстану планує внести зміни до правил видачі іноземцям та особам без громадянства дозволу на тимчасове та постійне проживання в країні. Проект поправок опубліковано на порталі "Відкриті НПА" у понеділок, 26 вересня.

Нині для отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Казахстані необхідно надати копію та оригінал національного паспорта. Поправки, які пропонує МВС, передбачають подання заявником закордонного, а не національного паспорта.

Ще одна поправка у проекті документа передбачає надання заявником оригіналу, а не цифрової копії довідки про відсутність судимості, яку має підписати уповноважений співробітник компетентного органу та завірити гербовою печаткою підрозділу. Відомство пояснює, що така довідка у цифровому форматі не зможе прийматися "через відсутність електронної взаємодії з інформаційними сервісами іноземних держав".

Решта набору документів залишається незмінною. Законопроект 26 вересня винесено на публічне обговорення, воно триватиме до 10 жовтня.

В даний час громадяни України мають право перебувати в Казахстані до 90 днів без тимчасової реєстрації, росіяни - до 30 днів . Після реєстрації за місцем проживання термін перебування може бути збільшений на 60 днів.

Казахстан має з Росією протяжний кордон - понад сім з половиною тисяч кілометрів, тут розташований 51 контрольно-пропускний пункт. З 21 вересня, коли в Росії оголосили мобілізацію, на тих КПП, які розташовані найближче до казахстанських міст Петропавловська та Уральська, з боку РФ стоять кілометрові черги.