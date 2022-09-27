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Один з найбільших банків Таджикистану припинив обслуговування російських платіжних карток
22:45 26.09.2022 |
"Душанбе Сіті Банк", який займає друге місце в Таджикистані за кількістю емітованих платіжних карток, призупинив обслуговування карток російської системи "Мир" у банкоматах і POS-терміналах.
У пресслужбі банку пояснили це технічними збоями у роботі російської платіжної системи, пишуть "Вєдомості".
"З минулої суботи "Душанбе Сіті Банк" помічає технічні перебої у роботі з російською платіжною системою "Мир", наразі картки платіжної системи "Мир" не обслуговуються в банкоматах та РОS-терміналах "Душанбе Сіті", - повідомили у банку.
Крім "Душанбе Сіті Банку" карти "Мир" у Таджикистані обслуговує державний "Амонатбанк".
Як повідомлялося, раніше узбецький єдиний банківський процесинговий центр UZCARD призупинив обслуговування карток російської платіжної системи "Мир" з 23 вересня "з технічних причин".
Раніше на тлі можливих санкцій США прийом карток "Мир" призупинив один із найбільших турецьких банків Turkiye Is Bankasi (Isbank), а також турецький Denizbank - колишній дочірній банк "Сбєрбанку", проданий у 2019 році дубайській компанії Emirates NBD.
Пізніше стало відомо, що у в'єтнамському банку BIDV та казахстанському "Халику" також припинили прийом карток "Мир".
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