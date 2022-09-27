Фінансові новини
- |
- 27.09.22
- |
- 02:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія ввела санкції проти керівників «Газпромбанку» та чотирьох російських мільярдерів
18:50 26.09.2022 |
Велика Британія внесла до санкційних списків понад 90 фізичних та юридичних осіб у відповідь на незаконні фіктивні референдуми, які російський режим оголосив на окупованих територіях України.
Як повідомляється на сайті британського уряду, санкції націлені на російських високопосадовців, які причетні до організації незаконних референдумів, також на "улюблене піар-агентство Путіна", російських банкірів та мільярдерів, статки яких оцінюються у 6,3 мільярда фунтів стерлінгів.
Зокрема, під санкцїі потрапили російські мільярдери Год Нісанов і Зарах Ілієв, відомі як "Королі російської нерухомості". Їх капітал оцінюється у 2 мільярди фунтів стерлінгів, вони контролюють російську будівельну компанію "Киевская Площадь, що працює по всій Росії.
Крім того, до санкційного списку внесений мільярдер Іскандер Махмудов - засновник "Уральської гірничо-металургійної компанії", який до березня її безпосередньо очолював. Статки Махмудова оцінюються у 2,7 мільярда фунтів стерлінгів.
Також до санкційного списку увійшов Ігор Макаров - президент і власник групи "Арети" , великого російського інвестора в нафтогазовому секторі, а також засновник "Ітери", першої російської незалежної газової компанії до того, як її придбала державна "Роснефть". Статки Макарова оцінюються у 1,6 мільярда фунтів стерлінгів
Також під санкції потрапила російська держкомпанія "Гознак", яка займається виготовленням документів, у тому числі паспортів РФ, які роздаються на тимчасово окупованих територіях.
Велика Британія також включила до санкційних списків 55 членів правління російських організацій, які причетні до фінансування армії РФ. Серед санкційних осіб:
* 23 особи зі складу ради директорів і правління "Газпромбанку";
* 16 членів наглядової ради та правління "Сбєрбанку";
* 10 топменеджерів "Совкомбанку", у тому числі заступник голови та члени наглядової ради та правління.
До санкційного списку також внесено 33 російських посадовців та колабораціоністів, які безпосередньо причетні до організації псевдореферендумів.
Як повідомлялося, наприкінці червня Велика Британія https://biz.censor.net/n3350998 включивши до нього російських мільярдерів Владіміра Потаніна та Саїда Гуцерієва, а також "Московський індустріальний банк", вугільну групу "Колмар" та її голову Анну Цивілєву, відому як двоюрідна племінниця Путіна.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|США нададуть Україні додатково $457,5 млн на допомогу у гарантуванні безпеки цивільного населення - Блінкен
|Протиракетні системи NASAMS до України ще не прибули
|Посли G7 занепокоєні втручанням влади в управління ОГТСУ і Укренерго
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після «Північного потоку-2» раптово знайшлися неполадки і в «Північному потоці-1»
|Вірменія відмовилась від участі у військових навчаннях ОДКБ
|Конґрес США попередньо підтримав виділення $12 мільярдів допомоги Україні
|Казахстан ускладнює правила надання дозволу на проживання
|Один з найбільших банків Таджикистану припинив обслуговування російських платіжних карток
|Ланцюгова реакція. Чому важливі протести в Дагестані
|Пригожин зізнався, що створив ПВК «Вагнер»
Бізнес
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
|SpaceX випробувала інтернет Starlink у пасажирському літаку: результати тестування
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink