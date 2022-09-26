Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан: якщо Брюссель не віддасть те, що належить Угорщині, ми звернемося до інших

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шукатиме фінансування в іншому місці, якщо Брюссель не виплатить кошти з фондів ЄС.

Про це він заявив під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.

"У зв'язку із санкціями уряд оновив свою середньострокову та довгострокову енергетичну стратегію. З цією метою буде здійснено 32 інвестиції на загальну суму 11 400 млрд форинтів. Необхідні ресурси були обіцяні Європейським Союзом. Якщо бюрократи в Брюсселі не дадуть те, що належить Угорщині, то ми отримаємо ці гроші звідкись іще - ми вже почали переговори про це", - сказав Орбан.

Угорський прем'єр знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії та заявив, що Брюссель відповідальний за стрімке зростання інфляції.

"Зростання цін на енергоносії підвищує інфляцію в усіх країнах, і це не підміняється економічними процесами. Це явно викликано санкціями, і відповідальними є політичні рішення в Брюсселі. Ціна на природний газ у квітні 2022 року становила близько 100 євро, колишня позиція полягала в тому, що санкції не впливали на економіку країн. Однак у галузі енергетики ми карлики, а Росія - гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який накладає санкції на велетня", - сказав він.

За словами Орбана, країни Європи платять штрафні надбавки за нафту, природний газ та електроенергію.

"Ми все ще не бачимо кінця санкціям сьогодні, а рахунки за комунальні послуги різко зросли. Уся Європа чекає відповіді з Брюсселя про те, як довго ми будемо це робити. Якщо так триватиме й надалі, у Європи будуть проблеми. Пора б відверто поговорити про це з нашими американськими друзями. Злих людей стає дедалі більше і більше, і в нас теж", - сказав він.

Орбан також заявив, що війна в Україні триватиме і цього року, і наступного, а Будапешт відмовляється допомагати Україні через те, що є сусідом.

"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню і мирних переговорів. Для нас найважливіше безпека і національний суверенітет, тому ми створили фонд національної оборони. Ми зміцнюємо нашу службу національної безпеки, щоб вони могли захистити наш суверенітет", - сказав він.

Як відомо, ЄС погрожує заблокувати 7,5 млрд євро для Угорщини через проблеми із верховенством права.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,2375
  0,4279
 1,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3310  0,20 0,49 42,4048  0,37 0,88
EUR 40,0197  0,19 0,48 41,4814  0,60 1,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес