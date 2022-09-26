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Орбан: якщо Брюссель не віддасть те, що належить Угорщині, ми звернемося до інших
16:51 26.09.2022 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що шукатиме фінансування в іншому місці, якщо Брюссель не виплатить кошти з фондів ЄС.
Про це він заявив під час виступу в парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на Index.
"У зв'язку із санкціями уряд оновив свою середньострокову та довгострокову енергетичну стратегію. З цією метою буде здійснено 32 інвестиції на загальну суму 11 400 млрд форинтів. Необхідні ресурси були обіцяні Європейським Союзом. Якщо бюрократи в Брюсселі не дадуть те, що належить Угорщині, то ми отримаємо ці гроші звідкись іще - ми вже почали переговори про це", - сказав Орбан.
Угорський прем'єр знову розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії та заявив, що Брюссель відповідальний за стрімке зростання інфляції.
"Зростання цін на енергоносії підвищує інфляцію в усіх країнах, і це не підміняється економічними процесами. Це явно викликано санкціями, і відповідальними є політичні рішення в Брюсселі. Ціна на природний газ у квітні 2022 року становила близько 100 євро, колишня позиція полягала в тому, що санкції не впливали на економіку країн. Однак у галузі енергетики ми карлики, а Росія - гігант. Це перший раз, коли я бачу карлика, який накладає санкції на велетня", - сказав він.
За словами Орбана, країни Європи платять штрафні надбавки за нафту, природний газ та електроенергію.
"Ми все ще не бачимо кінця санкціям сьогодні, а рахунки за комунальні послуги різко зросли. Уся Європа чекає відповіді з Брюсселя про те, як довго ми будемо це робити. Якщо так триватиме й надалі, у Європи будуть проблеми. Пора б відверто поговорити про це з нашими американськими друзями. Злих людей стає дедалі більше і більше, і в нас теж", - сказав він.
Орбан також заявив, що війна в Україні триватиме і цього року, і наступного, а Будапешт відмовляється допомагати Україні через те, що є сусідом.
"Захід на боці війни, Угорщина на боці миру. Ми вимагаємо негайного припинення вогню і мирних переговорів. Для нас найважливіше безпека і національний суверенітет, тому ми створили фонд національної оборони. Ми зміцнюємо нашу службу національної безпеки, щоб вони могли захистити наш суверенітет", - сказав він.
Як відомо, ЄС погрожує заблокувати 7,5 млрд євро для Угорщини через проблеми із верховенством права.
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